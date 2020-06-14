Увечері 13 червня в Києві на автодромі "Чайка" відбулося відкриття сезону Drag Racing.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захід зібрав величезну кількість глядачів і гонщиків. Заїзди супроводжувалися музикою і різними розважальними шоу: запальними танцями від с Pj girl’s і виступами танцювально-розважальної групи з неймовірним фаєр шоу.

Деякі глядачі намагалися дотримуватися соціальної дистанції. Так само в зв’язку з карантином, діяли обмеження по посадкових місцях для глядачів, тому організаторам довелося розібрати частину трибуни.

Завершився захід святковим салютом.