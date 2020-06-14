Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Захід зібрав величезну кількість глядачів і гонщиків. Заїзди супроводжувалися музикою і різними розважальними шоу: запальними танцями від с Pj girl’s і виступами танцювально-розважальної групи з неймовірним фаєр шоу.

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Деякі глядачі намагалися дотримуватися соціальної дистанції. Так само в зв’язку з карантином, діяли обмеження по посадкових місцях для глядачів, тому організаторам довелося розібрати частину трибуни.

Завершився захід святковим салютом.

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открытие Drag Racing в Киеве

Фото: #Букви

  • Перший з восьми сезонів гонки “Формула-1” 2020 року стартує в липні. Всі гонки пройдуть в Європі.

 