Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Захід зібрав величезну кількість глядачів і гонщиків. Заїзди супроводжувалися музикою і різними розважальними шоу: запальними танцями від с Pj girl’s і виступами танцювально-розважальної групи з неймовірним фаєр шоу.
Деякі глядачі намагалися дотримуватися соціальної дистанції. Так само в зв’язку з карантином, діяли обмеження по посадкових місцях для глядачів, тому організаторам довелося розібрати частину трибуни.
Завершився захід святковим салютом.
- Перший з восьми сезонів гонки “Формула-1” 2020 року стартує в липні. Всі гонки пройдуть в Європі.