У Києві вимагали від Коломойського «прибрати руки» від «ПриватБанку»

Сьогодні, 19 грудня, під Шостим апеляційним суді Києва, де розглядалося рішення Окружного адміністративного суду про скасування націоналізації “ПриватБанку“, активісти вимагали від екс-власника банку Ігоря Коломойського прибрати руки від “Привату“.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти принесли з собою плакати:

“Якщо вже так хочеться привату – виклич дівчаток!“, “Ігор, ви оточені! Здавайтесь!“, “Шануйте закон, бо беззаконня вам не сподобається“, “Ігор Валерійович! Убийтесь самі, а ми вам – пам’ятник!“.

Активісти заявляють, що українські суди “не звикли слухати голос цифр чи аудиторських документів, а звикли слухати голос шанованих людей“.

“Прийшов час почути не лише голоси Коломойського та Боголюбова, а й наші голоси“, – наголошують вони.

Слід зазначити, що Шостий апеляційний суд за клопотанням “ПриватБанку“ призупинив розгляд скарги на рішення ОКАС від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації. Зокрема, рішення відкладено до розгляду у Великій палаті Верховного Суду позову сім’ї Суркісів.

Слухання у цій справі, де сім’я Суркісів намагається скасувати рішення Нацбанку про визнання їх особами, пов’язаними з “ПриватБанком“, відкладені на 31 грудня.