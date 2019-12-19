У Києві вимагали від Коломойського «прибрати руки» від «ПриватБанку»

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Активісти принесли з собою плакати:
“Якщо вже так хочеться привату – виклич дівчаток!“, “Ігор, ви оточені! Здавайтесь!“, “Шануйте закон, бо беззаконня вам не сподобається“, “Ігор Валерійович! Убийтесь самі, а ми вам – пам’ятник!“.
Активісти заявляють, що українські суди “не звикли слухати голос цифр чи аудиторських документів, а звикли слухати голос шанованих людей“.
“Прийшов час почути не лише голоси Коломойського та Боголюбова, а й наші голоси“, – наголошують вони.
Слід зазначити, що Шостий апеляційний суд за клопотанням “ПриватБанку“ призупинив розгляд скарги на рішення ОКАС від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації. Зокрема, рішення відкладено до розгляду у Великій палаті Верховного Суду позову сім’ї Суркісів.
Слухання у цій справі, де сім’я Суркісів намагається скасувати рішення Нацбанку про визнання їх особами, пов’язаними з “ПриватБанком“, відкладені на 31 грудня.
Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.
У четвер, 19 грудня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про оскарження неплатоспроможності “ПриватБанку”.
- Напередодні Кабінет Міністрів України подав до Парламенту законопроєкт про заборону повернення націоналізованих банків їх колишнім власникам.
- Раніше український олігарх Ігор Коломойський неодноразово заявляв, що хоче знову стати співвласником “ПриватБанку”.