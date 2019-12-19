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У Києві вимагали від Коломойського «прибрати руки» від «ПриватБанку»

Олександр Кужельний
Репортер

Сьогодні, 19 грудня, під Шостим апеляційним суді Києва, де розглядалося рішення Окружного адміністративного суду про скасування націоналізації “ПриватБанку“, активісти вимагали від екс-власника банку Ігоря Коломойського прибрати руки від “Привату“.

Четвер, 19 грудня 2019, 13:30

Фото: #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Активісти принесли з собою плакати:

“Якщо вже так хочеться привату – виклич дівчаток!“, “Ігор, ви оточені! Здавайтесь!“, “Шануйте закон, бо беззаконня вам не сподобається“, “Ігор Валерійович! Убийтесь самі, а ми вам – пам’ятник!“.

Активісти заявляють, що українські суди “не звикли слухати голос цифр чи аудиторських документів, а звикли слухати голос шанованих людей“.

“Прийшов час почути не лише голоси Коломойського та Боголюбова, а й наші голоси“, – наголошують вони.

Слід зазначити, що Шостий апеляційний суд за клопотанням “ПриватБанку“ призупинив розгляд скарги на рішення ОКАС від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації. Зокрема, рішення відкладено до розгляду у Великій палаті Верховного Суду позову сім’ї Суркісів.

Слухання у цій справі, де сім’я Суркісів намагається скасувати рішення Нацбанку про визнання їх особами, пов’язаними з “ПриватБанком“, відкладені на 31 грудня.

Фото:#Букви

Нагадаємо, “ПриватБанк” був націоналізований у  грудні 2016 року. У квітні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію незаконною. Після НБУ, Мінфін та “ПриватБанк” подали апеляцію на це рішення.

У четвер, 19 грудня, Шостий апеляційний адміністративний суд Києва почне розгляд апеляції Національного банку на рішення Окружного адмінсуду Києва про оскарження неплатоспроможності “ПриватБанку”.

Теги: Київ, Коломойский, ПриватБанк

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