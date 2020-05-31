У неділю, 31 травня, на День міста в Києві запустили фонтани.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, почали працювати фонтани на Майдані Незалежності в центрі столиці, а також комплекс із 12 гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Як повідомили в прес-службі Київської міської держадміністрації, цього року відновлення роботи фонтанів після зими перенесли з 1 травня на кінець місяця в зв’язку з карантинними обмеженнями.

Всі фонтани пройшли необхідні етапи підготовки, яку проводить команда фахівців-електриків, інженерів і програмістів.

Підготовчі роботи включають в себе демонтаж зимового укриття чаш фонтанів, підключення електромережі до всіх елементів, перевірку та підключення насосного обладнання, налаштування світло-музичного супроводу і тестові запуски.

Для монтажу 12 гейзерних фонтанів в акваторії Русанівського каналу були залучені дайвери і водоплавна техніка.

Цього року почав свою роботу фонтан у парку Марії Заньковецької, на вулиці Великій Васильківській, 119-121. Цей фонтан був побудований близько 30 років тому, але не працював з 2018 року. Він має світловий супровід.

Столичні фонтани працюватимуть з 31 травня по 30 вересень, по понеділках в їх роботі будуть робити перерву для проведення необхідних технічних робіт.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Фото: КМДА