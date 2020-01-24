У китайському місті Ухань, який називають епіцентром виникнення і поширення невідомого коронавірусу, будують нову лікарню на тисячу місць. Будівництво планують завершити через 10 днів.

Про це повідомляє місцеве видання Сіньхуа.

Ця лікарня призначена спеціально для тих, хто був інфікований або має підозру на те, що заражений новим небезпечним вірусом.

На площі 25 тисяч квадратних метрів планують за 10 днів побудувати лікарню на тисячу ліжок.

3 лютого лікарня прийме перших пацієнтів.

Це буде модульна конструкція, зібрана з невеликих готових блоків.

Як відомо, лікарню аналогічного типу за сім днів побудували в 2003 році в Пекіні.

Сьогодні, 24 січня, будівництво почалося. Зараз на місці спеціальна техніка розчищає територію, готуючи місце для фундаменту і установки каркасу.

Кількість заражених невідомим китайським коронавірусів (2019 нКоВ) на території країни, досягла 830 осіб. Кількість померлих від коронавірусу також зросла – до 25 осіб.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби убезпечити себе, а також про те, якими є симптоми незвичайного захворювання.