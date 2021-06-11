Британське видання The Guardian зібрали фото політиків під час першого дня саміту.
G7 (Група семи) – організація, що охоплює сім найбільших у світі країн з розвиненою економікою. Це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США. Раніше це була “Велика вісімка”, оскільки серед членів була Росія. Через окупацію українського півострова Крим Росію виключили з організації у 2014 році.
Окрім представників семи зазначених країн, на саміті зазвичай присутні представники Європейського Союзу, а цього року запросили політичних лідерів Індії, Південної Кореї та Австралії.
Щороку на саміті головує інша країна. Торік саміт мали приймати США, але його скасували через пандемію коронавірусу. Цього року – Велика Британія.
Планується, що в останній день саміту, 13 червня, Велика Британія, як країна, що приймає, опублікує документ під назвою комюніке. Там буде надано перелік питань, погоджених лідерами.
- Активісти у костюмах Пікачу виступали за скасування саміту G7. До акції протесту приєдналися сотні активістів. Вони вимагали від лідерів G7 рішучих дій, спрямованих на подолання бідності, коронавірусу та кліматичних змін, а не протокольних переговорів за сформованим порядком денним.