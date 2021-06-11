У графстві Корнуол (Велика Британія) 11 червня відбувся перший день саміту країн "Великої сімки". Попереду ще два дні перемовин та особистих зустрічей світових лідерів, які домовлятимуться про спільні дії задля розв'язання того чи іншого питання.

Британське видання The Guardian зібрали фото політиків під час першого дня саміту.

G7 (Група семи) – організація, що охоплює сім найбільших у світі країн з розвиненою економікою. Це Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і США. Раніше це була “Велика вісімка”, оскільки серед членів була Росія. Через окупацію українського півострова Крим Росію виключили з організації у 2014 році.

Окрім представників семи зазначених країн, на саміті зазвичай присутні представники Європейського Союзу, а цього року запросили політичних лідерів Індії, Південної Кореї та Австралії.

Щороку на саміті головує інша країна. Торік саміт мали приймати США, але його скасували через пандемію коронавірусу. Цього року – Велика Британія.

Планується, що в останній день саміту, 13 червня, Велика Британія, як країна, що приймає, опублікує документ під назвою комюніке. Там буде надано перелік питань, погоджених лідерами.