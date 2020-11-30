У понеділок, 30 листопада, в Fedoriv Hub відбулася сьома Церемонія нагородження Волонтерської премії 2020 від громадської ініціативи Євромайдан SOS.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Цьогоріч нагородження відбувалося у незвичному форматі з трансляцією у Facebook Євромайдан SOS і Центру громадянських свобод, а також Youtube-каналі UKRLIFE.TV.

Серед запрошених гостей були телеведучі Яніна Соколова та Олександр Педан, режисер Ахтем Сеітаблаєв, правозахисниця Олександра Матвійчук.

Членами журі стали психолог, поет та перекладач Борис Херсонський, драматургиня та режисерка Наталія Ворожбит, правозахисниця, письменниця та ведуча Лариса Денисенко, громадянський журналіст, колишній в’язень Кремля Наріман Мемедемінов та очільниця Жіночого ветеранського руху Андріана Арехта.

Засновники премії зазначили, що номінування – це нагода поділитися своєю ініціативою, або соціальним проєктом.

“Список сфер волонтерської діяльності невичерпний: допомога пораненим військовим, дітям, родинам переселенців, екологічні, культурні та освітні проєкти”, – розповіли організатори.

Волонтерська премія заснована у 2014 році. Вона є негрошовою та покликана для того, щоб привернути увагу суспільства до звичайних людей, які роблять надзвичайні справи.