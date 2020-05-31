Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції були організовані в знак солідарності з демонстрантами в США.

Так, учасники протесту на Трафальгарській площі в центрі Лондона встали на коліна і підняли праву руку, стиснуту в кулак (в знак протесту проти расової дискримінації). Вони скандували: “Немає справедливості, немає миру!”

Після цього протестувальники пройшли маршем повз будівлю британського парламенту і завершили акцію біля посольства США.

Згідно з оцінкою британського агентства ВВС, на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Вони тримали в руках таблички з написом: “Справедливість для Джорджа Флойда!”.

Фото: АР

Фото: AFP

Фото: Reuters

У Берліні сотні демонстрантів також влаштували мітинг біля будівлі посольства США.

Люди тримали плакати з написами: “Правосуддя для Джорджа Флойда!”, “Досить нас вбивати!” і “Кому тепер наступлять на шию?”.

Фото: dpa

Акції у Берліні та Лондоні проходили і напередодні.

 

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Wow protesting has now crossed the borders to London, UK 🇬🇧 . . #justiceforgeorgefloyd #justiceforbreonnataylor #justiceforahmaud

Публикация от Dark Skin Women (@darkskinwomen)

Джорджа Флойда затримали 25 травня в американському місті Міннеаполіс за підозрою у використанні підробленого чека. Один з поліцейських при затриманні застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию потерпілого. Сам Флойд при цьому неодноразово повторював “Я задихаюся!” і закликав не вбивати його. В результаті чоловік втратив свідомість. Його забрали в госпіталь, де він незабаром помер.

Смерть чоловіка викликала хвилю протестів у США, під час яких вихлюпнулося давно накопичене невдоволення з приводу расових упереджень в системі кримінального правосуддя країни.

Деякі демонстрації закінчувалися насильством: їх учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією.

  • Раніше в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту і зіткнення з правоохоронцями через смерть Джорджа Флойда.
  • У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліцейську дільницю.
  • У США взяли під варту офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив темношкірого чоловіка Джорджа Флойда.
  • Американська активістка Таміко Меллорі під час мітингу в Міннеаполісі в знак протесту проти смерті чорношкірого Джорджа Флойда виголосила потужну промову.