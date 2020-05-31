Сотні людей сьогодні вийшли на акції протесту в Лондоні (Велика Британія) і Берліні (Німеччина) через резонансне вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції були організовані в знак солідарності з демонстрантами в США.

Так, учасники протесту на Трафальгарській площі в центрі Лондона встали на коліна і підняли праву руку, стиснуту в кулак (в знак протесту проти расової дискримінації). Вони скандували: “Немає справедливості, немає миру!”

Після цього протестувальники пройшли маршем повз будівлю британського парламенту і завершили акцію біля посольства США.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv — Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020

Згідно з оцінкою британського агентства ВВС, на вулиці Лондона вийшли тисячі людей. Вони тримали в руках таблички з написом: “Справедливість для Джорджа Флойда!”.

Фото: АР

Фото: AFP

Фото: Reuters

У Берліні сотні демонстрантів також влаштували мітинг біля будівлі посольства США.

Люди тримали плакати з написами: “Правосуддя для Джорджа Флойда!”, “Досить нас вбивати!” і “Кому тепер наступлять на шию?”.

Фото: dpa

Акції у Берліні та Лондоні проходили і напередодні.

Берліні сотні людей вийшли на протести через вбивство афроамериканця в США 📹: nurahttps://t.co/xK3QU76FkI pic.twitter.com/So8hHDxy82 — Букви (@Bykvu) May 31, 2020

Джорджа Флойда затримали 25 травня в американському місті Міннеаполіс за підозрою у використанні підробленого чека. Один з поліцейських при затриманні застосував задушливий прийом, наступивши коліном на шию потерпілого. Сам Флойд при цьому неодноразово повторював “Я задихаюся!” і закликав не вбивати його. В результаті чоловік втратив свідомість. Його забрали в госпіталь, де він незабаром помер.

Смерть чоловіка викликала хвилю протестів у США, під час яких вихлюпнулося давно накопичене невдоволення з приводу расових упереджень в системі кримінального правосуддя країни.

Деякі демонстрації закінчувалися насильством: їх учасники блокували дороги, влаштовували підпали і вступали в сутички з поліцією.