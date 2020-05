Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції були організовані в знак солідарності з демонстрантами в США.

Так, учасники протесту на Трафальгарській площі в центрі Лондона встали на коліна і підняли праву руку, стиснуту в кулак (в знак протесту проти расової дискримінації). Вони скандували: “Немає справедливості, немає миру!”

Після цього протестувальники пройшли маршем повз будівлю британського парламенту і завершили акцію біля посольства США.

Trafalgar Square in London right now, standing in solidarity with Black Lives Matter, George Floyd and protestors across the world. pic.twitter.com/5sYlXePcpv

— Ian Mantgani (@mant_a_tangi) May 31, 2020