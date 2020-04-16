У масках і рукавичках: як депутати на позачергове засідання Ради збиралися

На позачергове засідання Верховної Ради, яке відбулося сьогодні, багато депутатів приїхали в медичних масках і респіраторах, а в рукавичках і окулярах — одиниці.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На сьогоднішнє засідання парламенту, яке почалося о 13 годині, більшість депутатів приїхали відразу в масках. Хтось — в аптечних медичних, хтось в зроблених з тканини з оригінальними принтами.

Деякі нардепи підійшли до захисту серйозніше і вибрали респіратори. Від латексних рукавичок багато хто відмовився, а захисні медичні окуляри змінили на сонцезахисні.

При цьому деякі з депутатів або зовсім не наділи маску, або періодично знімали її.

Залишали будівлю парламенту народні обранці вже в повній екіпіровці.