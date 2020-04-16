У масках і рукавичках: як депутати на позачергове засідання Ради збиралися

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На сьогоднішнє засідання парламенту, яке почалося о 13 годині, більшість депутатів приїхали відразу в масках. Хтось — в аптечних медичних, хтось в зроблених з тканини з оригінальними принтами.
Деякі нардепи підійшли до захисту серйозніше і вибрали респіратори. Від латексних рукавичок багато хто відмовився, а захисні медичні окуляри змінили на сонцезахисні.
При цьому деякі з депутатів або зовсім не наділи маску, або періодично знімали її.
Залишали будівлю парламенту народні обранці вже в повній екіпіровці.
- Раніше спікер ВР Дмитро Разумков відкрив засідання (в залі зареєструвалися 332 нардепа) і відразу ж оголосив перерву на 30 хвилин на вимогу кількох фракцій (“Батьківщини” і групи “За майбутнє”). Спікер закликав голів фракцій зібратися в його кабінеті для консультацій.