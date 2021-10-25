У Дубаї (Об'єднані Арабські Емірати) відкрили найбільше у світі колесо огляду — Ain Dubai ("Око Дубая").

Про це повідомляє дубайська газета Khaleej Times.

Ain Dubai, розташований на острові Bluewaters, почав приймати відвідувачів 21 жовтня.

Ось кілька цікавих фактів про “Око Дубая”.

Оглядові кабіни

Оглядові кабіни Ain Dubai надають відвідувачам ідеальне місце для 360-градусного огляду Дубая над водами Перської затоки.

Пасажири можуть розміститися в одній з 48 розкішних кают, кожна з яких може вмістити до 40 гостей.

Один повний оберт колеса триває 38 хвилин.

Найбільше і найвище колесо огляду у світі

Висота колеса огляду – 250 метрів, він майже вдвічі вищий за “Лондонське око” (London Eye).

З появою Ain Dubai колесо огляду London Eye висотою всього 135 метрів опустилося на п’яте місце у світовому списку.

Понад 10 країн об’єдналися, щоб побудувати Ain Dubai

Створення дива інженерної думки вимагало глобальних зусиль. Понад 10 країн об’єдналися, щоб створити Ain Dubai зі сталевою конструкцією коліс, які було вигтовлено в ОАЕ, Південній Кореї та Німеччині.

Велика Британія, Франція і Нідерланди допомагали у проєктуванні та проводили експертизи.

Два найбільших крани у світі

“Око Дубая” висотою понад 250 метрів було побудовано двома найбільшими кранами в світі.

Компанія Mammoet отримала контракт на встановлювання основних конструктивних елементів колеса. Mammoet запропонувала встановити найбільші елементи, опори і шпиндель, прямо з баржі, на якій вони прибули, за допомогою двох надважких кранів.

Аби встановити колесо, компанія Mammoet залучила кран PTC 200-DS – кільцевий кран на 5000 тонн і гусеничний кран на 3000 тонн.

Використано 11 200 тонн сталі

Фото: AFP

Ключові компоненти Ain Dubai було зібрано за допомогою двох найбільших у світі кранів, а для будівництва було використано 11 200 тонн сталі, що на 33% більше, ніж кількість, використана для будівництва Ейфелевої вежі.

7 липня там відкрився ще й найглибший у світі басейн для дайвінгу, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса.