Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.
Аналогічні центри вже працюють у Києві та Львові.
Робити щеплення в такому центрі можуть усі охочі, які записалися на вакцинацію через додаток “Дія”. Щодня тут планують вакцинувати 250 людей.
У центрі працює чотири бригади.
Спочатку пацієнт проходить реєстрацію, далі лікарі проводять огляд, після медсестри роблять ін’єкцію.
Фото: “Думская”
Роблять щеплення тим препаратом, що є в наявності – зараз це китайська вакцина Coronavac.
В Одеській області розгорнули 70 стаціонарних пунктів щеплень, також працює 16 виїзних бригад, але цей центр – найбільший. Найближчим часом планують організувати ще три аналогічних центри в інших районах Одеси, збільшивши кількість зроблених щеплень до трьох тисяч в день.
- В суботу, 29 травня, у Міжнародному виставковому центрі відкрився перший в Києві центр вакцинації проти коронавірусу.
- Станом на суботу, 29 травня, в Україні перший мільйон людей отримали щеплення проти коронавірусу COVID-19. Йдеться про вакцинацію першою дозою.