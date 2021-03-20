Про це повідомляє місцеве видання “Думська”.

Директор Ботсаду Людмила Левчук зазначила, що завдяки великій кількості опадів минулої осені і взимку дерева в саду добре наситилися вологою і тепер їм не загрожує навіть саме посушливе літо.

Також передбачається, що сильні морози скоротили кількість шкідників і цієї весни рослини будуть менше хворіти.

Зазначається, що, якщо в області не введуть посилений карантин, в цьому сезоні в Ботсаду пройде як мінімум три фестивалі – навесні, влітку і восени. Перший захід – “Весняний день в саду” – заплановано на 17-18 квітня. Виручені з фестивалю кошти керівництво обіцяє пустити на реставрацію експозиційної теплиці.