Про це повідомляє видання “Думська”.

Зараз працівники комунальних підприємств і служб проводять активне очищення зливової каналізації – вона не забита, проте її пропускна здатність не відповідає кількості опадів.

Через підтоплення поліція перекрила кілька вулиць. Так, рух обмежено на Балківській (від Маловського до Краснослобідської), Приморській (від Військового спуску до Пересипського мосту), Хімічній (від Грушевського до Столбової).

Громадський транспорт зупинився.

Фото и видео: “Думская”