Про це повідомляється в Instagram бренда.
Варто відзначити, що ресторан Sugalabo V відкрився в новому чотириповерховому флагманському магазині бренду. Там же почав працювати бутик Louis Vuitton із чоловічими і жіночими колекціями і кафе Le Café V, інформує американський телеканал CNN.
Фасад будівлі нагадує вітрила судна. Над дизайном працювали архітектори Дзюн Аокі і Пітер Маріно.
Ресторан був відкритий у колаборації з японським шеф-кухарем Йосуке Суга (протеже відомого французького ресторатора і шеф-кухаря Жоеля Робюшона).
Ресторан і кафе розташовані на четвертому (останньому) поверсі будівлі.
Le Café V займає фактично весь поверх і включає в себе коктейль-бар, а також відкриту терасу.
Ресторан Sugalabo V є зменшеною версією однойменного закладу в Токіо, шеф-кухарем якого також виступає Йосуке Суга. Раніше токійський ресторан був визнаний одним із кращих у світі за версією французького гіда La Liste.
Sugalabo V працюватиме в обідній час. Ресторан займає невелике приміщення і розрахований на обмежену кількість відвідувачів. Потрапити в нього можна через потайні двері.
Дизайном простору займалися японський дизайнер Токудзін Есіока і архітектор Дзюн Аокі. Есіока раніше створив для Louis Vuitton лінію аксесуарів для дому та подорожей.
Інтер’єр ресторану виконано в морській тематиці (Осака є портовим містом). Зокрема, головне приміщення закладу нагадує каюту корабля.
У бутику Louis Vuitton представлені чоловіча лінія одягу Вірджила Абло і жіноча лінія Ніколя Жескьєра.
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#LouisVuitton’s newest Maison opens its doors on February 1st in the Midosuji district of Osaka, Japan. Featuring a #JunAoki designed facade and #PeterMarino interiors, the imaginative structure houses the very first Le Café V as well as celebrated chef #YosukeSuga’s Sugalabo V restaurant. #Rola, #SuzuHirose, #TakanoriIwata, #EbizoIchikawa and #DanCarter were among the guests who attended the flagship’s opening, which featured a special live performance by the J-Pop group #JO1 and DJ #Sarasa. See the full film on IGTV and learn more at louisvuitton.com @rolaofficial @takanori_iwata_official @suzu.hirose.official @ebizoichikawa.ebizoichikawa @dancarter_ @aya_omasa_official @tfjok @ai_tominaga_official @official_jo1 @taookamoto @mariaaaa728 @miki_ehara @nakayama_satsuki @mademoiselle_yulia @daichi_1127 @ayaxxamiaya @djsarasa @babymaryfaline @sayobaby @masatohanazawa_official @taichi313 @yuyanara @kurtcojain @taiki_jp @petermarinoarchitect @kentacobayashi
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#SuzuHirose at the opening of the #LVMidosuji Maison in Osaka. The new #LouisVuitton flagship opens on February 1st.
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