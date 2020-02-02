Французький будинок моди Louis Vuitton у суботу, 1 лютого, відкрив в японському місті Осака свій перший ресторан.

Про це повідомляється в Instagram бренда.

Варто відзначити, що ресторан Sugalabo V відкрився в новому чотириповерховому флагманському магазині бренду. Там же почав працювати бутик Louis Vuitton із чоловічими і жіночими колекціями і кафе Le Café V, інформує американський телеканал CNN.

Фасад будівлі нагадує вітрила судна. Над дизайном працювали архітектори Дзюн Аокі і Пітер Маріно.

Ресторан був відкритий у колаборації з японським шеф-кухарем Йосуке Суга (протеже відомого французького ресторатора і шеф-кухаря Жоеля Робюшона).

Ресторан і кафе розташовані на четвертому (останньому) поверсі будівлі.

Le Café V займає фактично весь поверх і включає в себе коктейль-бар, а також відкриту терасу.

Ресторан Sugalabo V є зменшеною версією однойменного закладу в Токіо, шеф-кухарем якого також виступає Йосуке Суга. Раніше токійський ресторан був визнаний одним із кращих у світі за версією французького гіда La Liste.

Sugalabo V працюватиме в обідній час. Ресторан займає невелике приміщення і розрахований на обмежену кількість відвідувачів. Потрапити в нього можна через потайні двері.

Дизайном простору займалися японський дизайнер Токудзін Есіока і архітектор Дзюн Аокі. Есіока раніше створив для Louis Vuitton лінію аксесуарів для дому та подорожей.

Інтер’єр ресторану виконано в морській тематиці (Осака є портовим містом). Зокрема, головне приміщення закладу нагадує каюту корабля.

У бутику Louis Vuitton представлені чоловіча лінія одягу Вірджила Абло і жіноча лінія Ніколя Жескьєра.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 28 Янв 2020 в 5:56 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 29 Янв 2020 в 12:17 PST