Про це пише видання Vogue.ua.

Подіум прикрасили неонові фрази у вигляді арт-об’єктів: “Патріархат = надзвичайна кліматична ситуація”, “Жіноча любов – це неоплачувана праца”, “Коли жінки страйкують, світ зупиняється”.

Спочатку на подіумі з’явилися моделі в брючних костюмах, далі пішли сукні та спідниці з бахромою, картаті спідниці та косухи, прозорі блузи, сукні до підлоги, які показували нижню білизну.

З аксесуарів були бандани та хустинки.

Образи доповнювали гольфи в крупну “рибальську сітку” та взуття на тракторній підошві.

Christian Dior осень-зима 2020/2021

 

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And #ParisFashionWeek is off! The #Dior show put the boot in for misogyny with empowering neon signage and heavy duty footwear to match. 🎥: @stiffyhm

Допис, поширений Footwear News (@footwearnews)

  • 29 квітня 2019 року в марокканському місті Марракеш пройшло масштабне шоу модного будинку Christian Dior, на якому Марія Грація-Кюрі представила нову круїзну колекцію. Темою показу стало культурне розмаїття нашого світу.