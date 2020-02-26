На Паризькому тижні моди відбувся показ колекції модного будинку Christian Dior - креативний директор бренду Марія Грація-Кьюрі звернулася до теми фемінізму не тільки у вбраннях, а й в декораціях.

Про це пише видання Vogue.ua.

Подіум прикрасили неонові фрази у вигляді арт-об’єктів: “Патріархат = надзвичайна кліматична ситуація”, “Жіноча любов – це неоплачувана праца”, “Коли жінки страйкують, світ зупиняється”.

Спочатку на подіумі з’явилися моделі в брючних костюмах, далі пішли сукні та спідниці з бахромою, картаті спідниці та косухи, прозорі блузи, сукні до підлоги, які показували нижню білизну.

З аксесуарів були бандани та хустинки.

Образи доповнювали гольфи в крупну “рибальську сітку” та взуття на тракторній підошві.

Christian Dior осень-зима 2020/2021