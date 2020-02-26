Про це пише видання Vogue.ua.
Подіум прикрасили неонові фрази у вигляді арт-об’єктів: “Патріархат = надзвичайна кліматична ситуація”, “Жіноча любов – це неоплачувана праца”, “Коли жінки страйкують, світ зупиняється”.
Спочатку на подіумі з’явилися моделі в брючних костюмах, далі пішли сукні та спідниці з бахромою, картаті спідниці та косухи, прозорі блузи, сукні до підлоги, які показували нижню білизну.
З аксесуарів були бандани та хустинки.
Образи доповнювали гольфи в крупну “рибальську сітку” та взуття на тракторній підошві.
Christian Dior осень-зима 2020/2021
- 29 квітня 2019 року в марокканському місті Марракеш пройшло масштабне шоу модного будинку Christian Dior, на якому Марія Грація-Кюрі представила нову круїзну колекцію. Темою показу стало культурне розмаїття нашого світу.