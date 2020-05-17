У суботу, 16 травня, сотні протестувальників зібралися в Старому місті Варшави на мітинг проти карантину.

Про це повідомляє агентство Reuters.

В останні тижні Польща поступово послаблює обмеження, введені для стримування поширення коронавірусу, намагаючись підтримати економіку. Очікується, що перукарні та ресторани відкриються з понеділка.

Але протестувальники, які неодноразово збиралися в Варшаві в останні тижні, кажуть, що необхідно зовсім скасувати обмеження, щоб вони могли годувати свої сім’ї.

Але поліція заблокувала проведення маршу, адже публічні збори все ще заборонені урядовими обмеженнями.

“На жаль, ми маємо справу з випадками агресії по відношенню до поліції. Через напади на державних службовців ми використовували методи прямої конфронтації, такі як: фізична сила і (сльозогінний) газ”, – йдеться в повідомленні варшавської поліції.

Яцек Бері, сенатор і член головної опозиційної групи Польщі, “Громадянської коаліції”, заявив, що його було затримано поліцією під час акції протесту і що вони застосували до нього силу.

Будучи сенатором, Бери має імунітет від судового переслідування за участь в акції протесту і порушення обмежень.

Поліція у відповідь заявила, що не затримувала нікого, хто мав недоторканністю держави, стверджуючи, що сенатор сам сів у поліцейську машину і відмовився вийти з неї.

Голова “Громадянської коаліції” Борис Будка очікує, що міністр внутрішніх справ і голова поліції Варшави пояснять застосування сили під час суботньої акції протесту.

Нагадаємо, що президентські вибори в Польщі, призначені на 10 травня, вирішено перенести на більш пізній термін.