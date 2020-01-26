Про це повідомляється на сайті глави держави.
“У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці концтабору і їх сім’ї “, – йдеться в повідомленні.
У своєму виступі президент наголосив, що для нього честь зустрітися з тими, хто пережив Голокост і перебування в концтаборі.
Він зазначив, що спогади в’язнів Аушвіца, багато з яких видані в книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо стримати сліз.
“Ви неймовірні люди! Дуже сильні та дуже сміливі. Ви надихаєте на те, щоб ніколи не здаватися. Голокост називають самим темним періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву”, – підкреслив глава держави, звертаючись до колишніх в’язнів концтабору.
Фото: president.gov.ua
Зеленський зазначив, що сьогодні міжнародне співтовариство має об’єднатися і не допустити знову будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.
Також Глава держави підкреслив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. Він закликав пам’ятати цю сторінку історії і ніколи не допустити її повторення.
Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу – тих, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.
“Я пишаюся тим, що більше двох з половиною тисяч українців удостоєні цього високого звання”, – підкреслив президент.
- Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Республіки Польща.