Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Польщі зустрівся з колишніми бранцями нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“У перший день робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вечері з нагоди 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. На заході були присутні колишні бранці концтабору і їх сім’ї “, – йдеться в повідомленні.

У своєму виступі президент наголосив, що для нього честь зустрітися з тими, хто пережив Голокост і перебування в концтаборі.

Він зазначив, що спогади в’язнів Аушвіца, багато з яких видані в книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо стримати сліз.

“Ви неймовірні люди! Дуже сильні та дуже сміливі. Ви надихаєте на те, щоб ніколи не здаватися. Голокост називають самим темним періодом в історії людства. І ви – промені сонця, які перемогли темряву”, – підкреслив глава держави, звертаючись до колишніх в’язнів концтабору.

Фото: president.gov.ua

Зеленський зазначив, що сьогодні міжнародне співтовариство має об’єднатися і не допустити знову будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.

Також Глава держави підкреслив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу і трагічний урок для всього людства. Він закликав пам’ятати цю сторінку історії і ніколи не допустити її повторення.

Окремо Зеленський відзначив Праведників народів світу – тих, хто не був байдужим і ризикував власним життям для порятунку євреїв.

“Я пишаюся тим, що більше двох з половиною тисяч українців удостоєні цього високого звання”, – підкреслив президент.