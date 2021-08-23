Цими вихідними в Портленді (Орегон, США) знову протести ультраправих та антифашистів переросли у зіткнення. Щонайменше одна людина заарештована.

Про це повідомляють агентство Reuters та місцева радіостанція OPB.

Цієї неділі, 22 серпня, ультраправі активісти зібралися в Портленді на захід, який вони назвали “Літо любові”. Дата була обрана не випадково. Торік в місті відбувалися жорстокі зіткнення між правими і лівими активістами, внаслідок яких було застрелено правого протестувальника, 39-річного Аарона Деніелсона. 4 вересня минулого року стрілок, 48-річний антифашистський активіст Майкл Рейноель, який в день стрілянини забезпечував безпеку учасників протесту Black Lives Matter, був затриманий у Вашингтоні.

В акції “Літо любові” брали участь члени ультраправої групи Proud Boys. Під час свого виступу вони зверталися до натовпу, розмірковуючи над січневими подіями в Капітолії. Вони називали затриманих після подій 6 січня “політичними в’язнями”. Був і банер з закликом звільнити в’язнів.

Антифашисти і крайні ліві демонстранти зібралися в центрі міста на початку дня, щоб виступити проти акції правих.

Вони також виступили проти місцевих журналістів, що документували все, що відбувалося. Розпилювали на журналістів хімічні речовини і фарбу, один місцевий фотограф-фрілансер зазнав нападу і був поранений.

Впродовж дня сторони обмінювалися репліками один проти одного, однак сцен насильства не спостерігалося.

Обидві сторони в підсумку зіткнулися в північно-східному Портленді. Між протестувальниками ставалися бійки, однак повідомлень про постраждалих не надходило.

За словами свідків, насильство почалося, коли білий фургон спробував в’їхати на парковку, де проходив захід “Літо любові”. Члени Proud Boys перевернули фургон, почали його бити. З фургона вибігли люди, на них напали Proud Boys.

Кадри з місця демонструють, як Proud Boys вчиняли напади й на інших людей та трощили автомобілі, які, як вони вважали, належали антифашистам. Після того, як групи розійшлися, члени групи продовжили роз’їжджати містом, стріляючи в людей пейнтбольними кульками.

Також після того, як сутички на північному сході Портленда закінчилися, чоловік вистрілив з пістолета в групу антифашистів в центрі міста.

Поліція Портленда в’їхала і заарештувала стрілка. Ним виявися 65-річний Денніс Андерсон. Йому було пред’явлено звинувачення в незаконному використанні зброї та незаконному зберіганні вогнепальної зброї.

Ще в п’ятницю начальник поліції Чак Ловелл повідомив, що офіцери не обов’язково втручатимуться, щоб припинити бійки між групами. Однак він зазначив, що те, що в напруженій атмосфері не відбуватимуться затримання, не означає, що все не документуватимуть і згодом не будуть пред’явлені звинувачення.

Місцеві мешканці засуджують політику невтручання, яку обрала поліція. Правоохоронці ж посилаються на брак персоналу і неможливість розділити агресивні групи.