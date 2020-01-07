Про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус, як повідомляє агентство Аssociated Press, зруйнував будинки й спричинив зсуви.

Землетрус зруйнував популярне туристичне скельне утворення — кам’яну арку, відому як Пунта Вентана.

Повідомлень про жертв немає. Втім, було завдано значної шкоди в місті Гуаніка. Наприклад, один з будинків завалився на припарковані автомобілі.

Фото: АР

Загалом п’ять будинків обвалилися, але лише один з них був заселений. Крім того, майже 30 будинків сильно пошкоджені, тож і вони можуть зруйнуватися. У деяких районах Пуерто-Ріко після землетрусу відімкнули електроенергію.