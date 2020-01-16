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В Раде почтили память погибших во время Холокоста

Олександр Кужельний
Репортер

Сьогодні, 16 січня, у Верховній Раді України вшанували пам'ять загиблих в усьому світі, зокрема в Україні, під час Голокосту.

Четвер, 16 січня 2020, 16:59

Фото: #Букви

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На заході були присутні головний рабин Києва Йонатан Маркович, який виступив перед присутніми, а також дипломатичний корпус та народні депутати України.

Учасники події також запалили свічки в пам’ять загиблих.

 

Фото: #Букви

  • 29 вересня в Україні згадують жертв трагедії Бабиного Яру. 29-30 вересня 1941 року в окупованому нацистами Києві був проведений перший масовий розстріл військовими беззахисного цивільного населення. Всього з 29 вересня по 11 жовтня 1941 року есесівці вбили майже все єврейське населення української столиці – понад 50 тис. чоловіків, жінок, дітей.
  • 6 вересня 2019 року журі міжнародного архітектурного конкурсу одноголосно обрало кращий проект майбутнього Меморіального центру Голокосту “Бабин Яр”.
Теги: загиблі, загиблі, почтили память, Рада, Голокост

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