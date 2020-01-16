В Раде почтили память погибших во время Холокоста

Про це повідомляє кореспондент #Букв.
На заході були присутні головний рабин Києва Йонатан Маркович, який виступив перед присутніми, а також дипломатичний корпус та народні депутати України.
Учасники події також запалили свічки в пам’ять загиблих.
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