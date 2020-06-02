Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Парламент у період карантину працював в режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.

Рада відновила роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня. Незважаючи на це, журналістів до сьогоднішнього дня не допускали в ложу преси ВР.

Спікер Ради Дмитро Разумков пояснював, що це пов’язано з “режимом певного карантину”.

З сьогоднішнього дня оператори і фотокореспонденти будуть допускатися в ложу преси по черзі. Їхня загальна кількість не може одночасно перевищувати 30 осіб.

На балконі зможе працювати один оператор/фотокореспондент від ЗМІ.

У будівлю Парламенту представники ЗМІ можуть пройти при наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом ВР.

Журналісти також можуть працювати в прес-центрі на 3-му поверсі будівлі Верховної Ради.

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“Верховна Рада вже відкрила балкон для представників медіа. До 30 телеоператорів і фотокореспондентів мають можливість працювати у ложі преси сесійної зали. Сподіваємося, це піде на користь Парламенту – висвітлення буде якісним, об‘єктивним і професійним”, – зазначила на своїй сторінці в Facebook керівник прес-служби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.

Фото: facebook.com/karma.ir

  • 19 травня Верховна Рада України проголосувала за зміну графіка своєї роботи. Так, у вівторок і четвер нардепи працюватимуть з 10:00 ранку до 12:00 дня. Після цього буде півгодини перерви, а далі робота продовжиться з 12:30 до 15:00 (без вечірнього засідання). Зміна графіка спричинена потребою в дезінфекції приміщень.