У Верховній Раді України з сьогоднішнього дня відкрили доступ журналістів до балкону для преси, який був закритий під час карантину через коронавірус.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, Парламент у період карантину працював в режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.

Рада відновила роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня. Незважаючи на це, журналістів до сьогоднішнього дня не допускали в ложу преси ВР.

Спікер Ради Дмитро Разумков пояснював, що це пов’язано з “режимом певного карантину”.

З сьогоднішнього дня оператори і фотокореспонденти будуть допускатися в ложу преси по черзі. Їхня загальна кількість не може одночасно перевищувати 30 осіб.

На балконі зможе працювати один оператор/фотокореспондент від ЗМІ.

У будівлю Парламенту представники ЗМІ можуть пройти при наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом ВР.

Журналісти також можуть працювати в прес-центрі на 3-му поверсі будівлі Верховної Ради.

“Верховна Рада вже відкрила балкон для представників медіа. До 30 телеоператорів і фотокореспондентів мають можливість працювати у ложі преси сесійної зали. Сподіваємося, це піде на користь Парламенту – висвітлення буде якісним, об‘єктивним і професійним”, – зазначила на своїй сторінці в Facebook керівник прес-служби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.