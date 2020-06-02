Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Так, Парламент у період карантину працював в режимі комітетів і кілька разів збирався на позачергові засідання.
Рада відновила роботу в режимі пленарних засідань з 18 травня. Незважаючи на це, журналістів до сьогоднішнього дня не допускали в ложу преси ВР.
Спікер Ради Дмитро Разумков пояснював, що це пов’язано з “режимом певного карантину”.
З сьогоднішнього дня оператори і фотокореспонденти будуть допускатися в ложу преси по черзі. Їхня загальна кількість не може одночасно перевищувати 30 осіб.
На балконі зможе працювати один оператор/фотокореспондент від ЗМІ.
У будівлю Парламенту представники ЗМІ можуть пройти при наявності постійної картки акредитації та додаткової перепустки, виданої апаратом ВР.
Журналісти також можуть працювати в прес-центрі на 3-му поверсі будівлі Верховної Ради.
“Верховна Рада вже відкрила балкон для представників медіа. До 30 телеоператорів і фотокореспондентів мають можливість працювати у ложі преси сесійної зали. Сподіваємося, це піде на користь Парламенту – висвітлення буде якісним, об‘єктивним і професійним”, – зазначила на своїй сторінці в Facebook керівник прес-служби Апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк.
- 19 травня Верховна Рада України проголосувала за зміну графіка своєї роботи. Так, у вівторок і четвер нардепи працюватимуть з 10:00 ранку до 12:00 дня. Після цього буде півгодини перерви, а далі робота продовжиться з 12:30 до 15:00 (без вечірнього засідання). Зміна графіка спричинена потребою в дезінфекції приміщень.