У Верховній Раді України біля президії сталася бійка за участю народних депутатів Артема Дмитрука від "Слуги народу" і Сергія Власенка від "Батьківщини".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Все почалося з того, що президію і трибуну Парламенту заблокували народні депутати від “Батьківщини” і “Опозиційної платформи – За життя”. Таким чином вони намагаються не допустити голосування по земельному законопроєкту.

При цьому лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради в президії. Коли після перерви в зал засідань увійшов глава ВР Дмитро Разумков, вона не пропустила його на спікерське місце.



Через блокування президії і виникла бійка між нардепами. Так, Власенко спробував пройти до Тимошенко, але на заваді йому став член фракції “Слуги народу” Артем Дмитрук.

В результаті між депутатами виникла невелика сутичка.

Згодом біля президії також зібралися нардепи від “Слуги народу”.

Варто відзначити, що першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку все ж вдалося продовжити засідання після перерви. При заблокованій трибуні і президії було розглянуто два проєкти постанов, які не знайшли підтримки в залі. Після цього Стефанчук знову оголосив перерву.