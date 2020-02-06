Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Все почалося з того, що президію і трибуну Парламенту заблокували народні депутати від “Батьківщини” і “Опозиційної платформи – За життя”. Таким чином вони намагаються не допустити голосування по земельному законопроєкту.
При цьому лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко зайняла місце голови Верховної Ради в президії. Коли після перерви в зал засідань увійшов глава ВР Дмитро Разумков, вона не пропустила його на спікерське місце.
Через блокування президії і виникла бійка між нардепами. Так, Власенко спробував пройти до Тимошенко, але на заваді йому став член фракції “Слуги народу” Артем Дмитрук.
В результаті між депутатами виникла невелика сутичка.
Згодом біля президії також зібралися нардепи від “Слуги народу”.
Варто відзначити, що першому віце-спікеру Руслану Стефанчуку все ж вдалося продовжити засідання після перерви. При заблокованій трибуні і президії було розглянуто два проєкти постанов, які не знайшли підтримки в залі. Після цього Стефанчук знову оголосив перерву.
- Сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський провів у Верховній Раді зустріч із нардепами від фракції “Слуги народу” по земельному законопроєкту.
- Парламентський комітет з питань аграрної та земельної політики 28 грудня 2019 року розглянув всі правки до другого читання законопроєкту №2178-10 і рекомендував його до ухвалення. В цілому було подано понад 4 тисячі поправок.
- 13 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запуск ринку землі в Україні. Серед 11 розглянутих документів був підтриманий проєкт закону № 2178-10. #Букви розбиралися в тому, які нововведення прописані в законопроєкті.