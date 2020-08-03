Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988 р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану”, – йдеться у повідомлені.
В заручниках перебуває одна людина, інші – евакуйовані. Ситуація під контролем правоохоронців.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
В СБУ зазначають, що зловмисник вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено дріт.
Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.
Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.
- Представники поліції почали перемовини з терористом та запропонували йому здатися. Територію біля бізнес-центру “Леонардо” оточили.