Зловмисник, що погрожує вибухом у київському відділенні №12 ПАТ "Універсал банк", є Карімов Сухроб Рахматович.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Попередньо встановлено, що зловмисником є Карімов Сухроб Рахматович (Karimov Sukhrob), 25.03.1988 р.н., уродженець м. Самарканд, громадянин Узбекистану”, – йдеться у повідомлені.

В заручниках перебуває одна людина, інші – евакуйовані. Ситуація під контролем правоохоронців.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

В СБУ зазначають, що зловмисник вимагає присутності журналістів. За попередніми даними, при собі має велику спортивну сумку і портфель, від сумки до ноги прикріплено дріт.

Нагадаємо, що 3 серпня невідомий чоловік увійшов до відділення “Універсал Банку”, що в Шевченківському районі столиці, і повідомив, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба.

Працівники банку вийшли з приміщення, в середині залишився керівник відділення – за власним бажанням.