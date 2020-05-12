Парк розваг "Діснейленд" в Шанхаї відновив свою роботу після тримісячної перерви через пандемію коронавируса.

Про це повідомляє The Verge.

У парку діє безліч нових заходів щодо забезпечення здоров’я та безпеки, найбільш значущою з яких є обмеження кількості відвідувачів. Щодня “Діснейленд” прийматиме максимум 24 000 осіб, що складає близько 30 відсотків від звичайної місткості парку.

Visitors arriving at Shanghai Disneyland. Not crowded as far as we see. @Disney is limiting attendance to 30% capacity in line with government and social distancing rules. Masks required for all. 😷 #China #coronavirus pic.twitter.com/2Iioy17c22 — Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020

Зазначається, що всі відвідувачі зобов’язані дотримуватися дистанції при знаходженні на території парку і носити захисні маски. При вході в “Діснейленд” їм вимірюють температуру, а також через офіційний діагностичний застосунок Шанхая перевіряють, чи не повинні вони знаходиться на самоізоляції.

Крім того, поки костюмованим акторам заборонили спілкуватися з відвідувачами – вони можуть лише позувати для фото, перебуваючи на відстані від людини. Також, щоб уникнути скупчення натовпу припинені паради, театральні вистави та феєрверки.

Social distancing at @Disney’s Shanghai theme park— for characters, too! Waves instead of hugs for the reopening. #China #coronavirus pic.twitter.com/PDVoWtBRMx — Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020