Про це повідомляє The Verge.

У парку діє безліч нових заходів щодо забезпечення здоров’я та безпеки, найбільш значущою з яких є обмеження кількості відвідувачів. Щодня “Діснейленд” прийматиме максимум 24 000 осіб, що складає близько 30 відсотків від звичайної місткості парку.

Visitors arriving at Shanghai Disneyland. Not crowded as far as we see. @Disney is limiting attendance to 30% capacity in line with government and social distancing rules. Masks required for all. 😷 #China #coronavirus pic.twitter.com/2Iioy17c22

— Eunice Yoon (@onlyyoontv) May 11, 2020