Про це повідомляє The Verge.

У парку діє безліч нових заходів щодо забезпечення здоров’я та безпеки, найбільш значущою з яких є обмеження кількості відвідувачів. Щодня “Діснейленд” прийматиме максимум 24 000 осіб, що складає близько 30 відсотків від звичайної місткості парку.

Фото: Reuters

Зазначається, що всі відвідувачі зобов’язані дотримуватися дистанції при знаходженні на території парку і носити захисні маски. При вході в “Діснейленд” їм вимірюють температуру, а також через офіційний діагностичний застосунок Шанхая перевіряють, чи не повинні вони знаходиться на самоізоляції.

Крім того, поки костюмованим акторам заборонили спілкуватися з відвідувачами – вони можуть лише позувати для фото, перебуваючи на відстані від людини. Також, щоб уникнути скупчення натовпу припинені паради, театральні вистави та феєрверки.

Фото: Reuters

Фото: fox35

  • Популярні парки розваг Гонконгу “Діснейленд” і Ocean Park закрили з 26 січня. Це превентивна міра в поширенні смертельного коронавірусу nCoV 2019.