У столиці Таїланду, Бангкоці, через смог закрили 450 шкіл. Рішення прийняли на один день, до поліпшення ситуації.

Про це повідомляє Independent.

У повідомленні сказано, що рівень забруднення повітря в Бангкоці – один з найвищих серед азіатських міст.

Забруднення пов’язане з викидами заводів, а також з несанкціонованим спалюванням листя й трави на полях.

Оскільки рівень забруднення досяг небезпечної для здоров’я позначки, влада ухвалила рішення на один день закрити 450 шкіл.

Індекс якості повітря в Бангкоку в середу склав 163, згідно з даними AirVisual. Все, що вище 150, вважається небезпечним.

Вміст часток PM 2,5 склав 78,3 гп / м3. Рівень вище 35 вважається небезпечним, згідно незалежному моніторингу якості повітря AirVisual.

Частинки PM 2.5 можуть містити пил, сажу і дим, і вони настільки малі, що можуть глибоко проникнути в легені і потрапити в кров.

“На учнів дуже сильно впливає забруднення повітря, тому що вони постійно перебувають на вулиці, навіть коли чекають автобус або просто гуляють”, – пояснив викладач однієї зі шкіл Панпімон Джумсук.

Також у виданні нагадали, що в січні минулого року місто на тиждень закривало школи через забруднення.