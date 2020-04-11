У Таїланді почали використовувати пластикові міні-щитки для обличчя, щоб захистити новонароджених від можливого зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє BuzzFeed News.

Щитки призначені для запобігання попадання крапель вірусу на обличчя дитини від кашлю або чхання. Їх не слід носити постійно, оскільки вони можуть стати негігієнічними для новонароджених. Щитки призначені для тих випадків, коли батькам потрібно, наприклад, перевезти дитину з лікарні додому або навпаки.

Співробітники лікарні Praram 9 в Бангкоку заявили, що маски використовуються “тому що безпека – це те, що їх хвилює найбільше”.