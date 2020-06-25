У Могилеві-Подільському, що на Вінниччині 24 червня зафіксували перші підтоплення садиб на вулицях уздовж Дністра в результаті контрольованого скидання води з водосховища Дністровської ГЕС.

Про це повідомляється на сайті Могилів-Подольскої міської ради.

24 червня рівень води в Дністрі був 6,25 метра. Почалося підтоплення декількох вулиць – вул. Дачна, вул. Грушевського.

Місцеві жителі в соціальних мережах стали публікувати відео підтоплення пішохідної набережної.

Фото і відео із соцмереж

У місті Ямполі почали зміцнювати дамбу. На цих роботах задіяні співробітники ДСНС України, прикордонники та військовослужбовці Національної гвардії.

Фото: “Ямпільські вісті”

У свою чергу мер Вінниці Сергій Моргунов заявив, що через сильні зливи в Карпатах і на Буковині критично піднявся рівень води в Дністрі. І оскільки Дністровська ГЕС аварійно скидає воду, Могилів-Подільський і Ямпіль опинилися під загрозою підтоплення.

Сергій Моргунов підкреслив, що Вінниця готова надати допомогу Могилів-Подільського і Ямполя.

Станом на ранок 25 червня рівень води в річці Дністер становить 6,90 м. На Новодністровської ГЕС проводять скидання води – 2050 куб.м / сек. Подальшого підвищення рівня води не передбачається.

“У разі підвищення рівня води вище 7 метрів у нас буде чотири години поки вода дійде від Дністровської ГЕС до Могилева-Подільського. Це дасть нам можливість вчасно відреагувати і бути готовими вчасно відреагувати і контролювати ситуацію”, – йдеться в повідомленні міськради.