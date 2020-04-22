Про це повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату.
У повідомленні опублікували також фото з хресної ходи.
У хресній ході взяли участь кілька десятків віруючих: серед них є і діти. Більшість віруючих прийшли в масках, а ось священнослужителі та черниці проігнорували такі засоби захисту.
У хресній ході взяв участь і митрополит Вінницький і Барський УПЦ МП Варсонофій.
Фото: Вінницька єпархія УПЦ Московського патріархату
У Києві Покровський Голосіївський чоловічий монастир закривається на карантин через зафіксований там спалах коронавірусу COVID-19.
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