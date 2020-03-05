У музеї Лувра, який на даний час закритий для відвідувачів через побоювання щодо коронавірусу, тимчасово відкрили для показу люксового бренду Louis Vuitton.

Про це пише видання The Guardian.

Фоном для показу став хор з 200 чоловік, одягнених в костюми, періоду починаючи з 15-го століття і до 1950-х років.

Ніколя Жеск’єр, творець жіночих колекцій для французького будинку моди, втілив у вбранні запаморочливу суміш епох і стилів, матеріалів та принтів.

Фото: Isidore Montag

Дизайнер також представив нові персоналізовані ручки для класичної сумки Vuitton Keepall та нові міні-сумки.