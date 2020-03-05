Про це пише видання The Guardian.

Фоном для показу став хор з 200 чоловік, одягнених в костюми, періоду починаючи з 15-го століття і до 1950-х років.

Louis Vuitton

Фото: AFP

Ніколя Жеск’єр, творець жіночих колекцій для французького будинку моди, втілив у вбранні запаморочливу суміш епох і стилів, матеріалів та принтів.

Фото: PIXELFORMULA/SIPA/REX/Shutterstock

Фото: PIXELFORMULA/SIPA/REX/Shutterstock

Луи Витон

Фото: Isidore Montag

Дизайнер також представив нові персоналізовані ручки для класичної сумки Vuitton Keepall та нові міні-сумки.