Про це пише видання The Guardian.
Фоном для показу став хор з 200 чоловік, одягнених в костюми, періоду починаючи з 15-го століття і до 1950-х років.
Ніколя Жеск’єр, творець жіночих колекцій для французького будинку моди, втілив у вбранні запаморочливу суміш епох і стилів, матеріалів та принтів.
Фото: Isidore Montag
Дизайнер також представив нові персоналізовані ручки для класичної сумки Vuitton Keepall та нові міні-сумки.
- Раніше повідомлялося, що французький модний Дім Louis Vuitton відкриває свій перший ресторан і кафе, що знаходиться в японському місті Осака.