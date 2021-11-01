Біля дороги між містом Васильковом і селом Велика Бугаївка, що приблизно в 35 км від Києва, можна побачити казковий яр, або Васильківські пагорби.

Там побував фотокореспондент #Букв.

Яр у Васильківському районі є складовою частиною типового для району яружно-балкового рельєфу.

Площа ярів у Васильківському районі становить близько 416 гектарів, а цей лише невелика його частина.

Висота деяких схилів сягає десяти метрів, хоча здалеку вони здаються не такими великими.

Влітку схили вкрити шовковистою зеленою травою, а у цю пору року трава там дуже вигоріла і нагадує степи Криму.

Як доїхати з Києва?

Від станції метро “Виставковий центр” маршруткою №303 до зупинки “Готель” у Василькові. Звідти піти на вулицю Соборну, яка плавно переходить у дорогу. Далі пройти цією дорогою близько 6,5 км.

Вартість проїзду маршруткою в один кінець – 33 грн.