Там побував фотокореспондент #Букв.
Яр у Васильківському районі є складовою частиною типового для району яружно-балкового рельєфу.
Площа ярів у Васильківському районі становить близько 416 гектарів, а цей лише невелика його частина.
Висота деяких схилів сягає десяти метрів, хоча здалеку вони здаються не такими великими.
Влітку схили вкрити шовковистою зеленою травою, а у цю пору року трава там дуже вигоріла і нагадує степи Криму.
Як доїхати з Києва?
Від станції метро “Виставковий центр” маршруткою №303 до зупинки “Готель” у Василькові. Звідти піти на вулицю Соборну, яка плавно переходить у дорогу. Далі пройти цією дорогою близько 6,5 км.
Вартість проїзду маршруткою в один кінець – 33 грн.