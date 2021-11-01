Там побував фотокореспондент #Букв.

Яр у Васильківському районі є складовою частиною типового для району яружно-балкового рельєфу.

Площа ярів у Васильківському районі становить близько 416 гектарів, а цей лише невелика його частина.

Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби Васильківські пагорби

Васильківські пагорби

Васильківські пагорби

Висота деяких схилів сягає десяти метрів, хоча здалеку вони здаються не такими великими.

Влітку схили вкрити шовковистою зеленою травою, а у цю пору року трава там дуже вигоріла і нагадує степи Криму.

Як доїхати з Києва?

Від станції метро “Виставковий центр” маршруткою №303 до зупинки “Готель” у Василькові. Звідти піти на вулицю Соборну, яка плавно переходить у дорогу. Далі пройти цією дорогою близько 6,5 км.

Вартість проїзду маршруткою в один кінець – 33 грн.