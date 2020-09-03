У середу, 2 вересня, в Італії урочисто відкрився 77-й Венеціанський кінофестиваль, який триватиме десять днів.

Про це пише CNN.

Зазначається, що Венеціанський кінофестиваль – один з перших великих культурних заходів, що проводяться в Європі з моменту введених через епідемію коронавірусу обмежень.

“Ми не пишаємося тим, що ми перші після вимушеної паузи змогли зробити це. Але ми пишаємося тим, що показали, що це можна зробити, прийнявши всі заходи безпеки і представивши програму, яка перевершила попередні роки”, – зазначив під час відкриття президент Венеціанської бієнале Роберто Чікутто.

Ці заходи безпеки, зокрема, включають обов’язкові маски для обличчя, температурний скринінг, соціальне дистанціювання і “стіну”, побудовану навколо червоної килимової доріжки, щоб не пускати публіку.

Кращі образи з червоної доріжки

Тільда Суїнтон

Кейт Бланшетт

Елоді Юнг

Тейлор Хілл

Віола Аррівабене

Роберта Армані

Лінда Каріді

Анна Фольетта

Естер Експосіто

Адріано Джанніні і Гайя Труссарді

Метт Діллон

Паола Турані

Лотте Вербек

Фото: Harper’s Bazaar