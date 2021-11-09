8 листопада у Міжнародний центр підготовки підрозділів Нацгвардії, що у селі Старе на Київщині, прибуло близько 50 військових аташе та іноземних дипломатів із різних країн світу.

Фотокореспондент #Букв побував у центрі підготовки підрозділів Нацгвардії.

В іноземній делегації були військові представники з Алжиру, Німеччини, Канади, Румунії, Грузії, Польщі, США, Великої Британії, Франції, а також дипломати із НАТО.

Іноземним гостям показали навички нацгвардійців у стримуванні масових безладів під час акцій протесту.

А на полігоні підрозділи спеціального та оперативного призначення продемонстрували десантування бійців з гелікоптера, евакуацію поранених, роботу снайперських пар.

Гелікоптери сімейства Мі-8.

Фото: #Букви

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії.

Як самостійна силова структура Нацгвардія існувала з 1991 по 2000 рік. Потім її перетворили на Внутрішні війська. Проте після Революції Гідності їх знову реформували і створили Нацгвардію – до лав увійшли як військові, так і добровольці.

На службу до Нацгвардії потрапляють або за призовом, або за контрактом.

За законом, гранична чисельність Нацгвардії – 60 000 військовослужбовців. В особливий період може збільшуватися.

У Нацгвардії служать і працюють понад 5,5 тисяч жінок, з яких понад 360 обіймають керівні та командні посади. З 2014 року вони регулярно залучалися до участі в антитерористичній операції.

В умовах воєнних дій на Донбасі довіра українців до військових тримається на високому рівні.