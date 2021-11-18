Міжнародний конкурс "Вікі любить Землю 2021" оголосив десять світлин-переможців української частини конкурсу фотографій природоохоронних об’єктів. Ці фото репрезентують різні заповідні території дев’яти областей України та міста Київ.

Про це повідомили у блозі громадської організації “Вікімедіа Україна”.

“Вікі любить Землю” — міжнародний конкурс, мета якого — зібрати фотографії якнайбільшої кількості природоохоронних територій під вільною ліцензією, зокрема — для ілюстрування статей у Вікіпедії.

За перемогу у кількох номінаціях могли змагатись усі охочі, фото можна було надіслати протягом червня.

За кількістю завантажених світлин — Україна на другому місці серед 34 країн-учасниць.

“Цьогоріч 330 учасників та учасниць завантажили понад 11 тисяч фотографій об’єктів природно-заповідного фонду України. Більше світлин подали лише конкурсанти з Німеччини — понад 13 тисяч знімків”, — пояснили у “Вікімедіа Україна”.

В десятку найкращих фото України увійшли світлини, зроблені у Рівненській (природний парк “Прип’ять-Стохід”), Тернопільській (Національний природний парк “Кременецькі гори”), Херсонській (балка Байдиха на території Станіславського заказника), Хмельницькій (Наддністрянський заказник), Запорізькій (Бердянська коса), Чернівецькій (Шишкові горби), Івано-Франківській (урочище “Аршиця”), Закарпатській (водоспад “Шипот”), Київській (урочище Калинове) областях та місті Києві (Біла діброва).