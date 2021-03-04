Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

У вівторок в Андаманському мору приблизно в 13 км від острова Ко Аданг загорілося і почало тонути риболовецьке судно Phamonsin Nava 10.

Всі вісім членів екіпажа зістрибнули з судна в море і були врятовані іншим риболовецьким судном, що пропливало повз.

Коли військово-морський флот прибув для огляду місця інциденту, вони виявили, що на дерев’яній балці судна сидить чотири кішки, які від страху збилися до купи.

Матрос ВМС підплив до судна і по черзі брав кішок собі на спину і так плив з ними до рятувального човна.

Тварини не постраждали, почувають себе добре. У командному пункті їх нагодували та продовжують піклуватися.