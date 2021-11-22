У неділю на вулицях Брюсселя під час демонстрацій проти введених урядом COVID-обмежень правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ та димові шашки.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такі дії поліції викликані тим, що демонстранти кидали каміння, димові шашки та феєрверки у поліціянтів.

За офіційними даними, близько 35 000 осіб взяли участь у демонстраціях, які спочатку були мирними.

Стоячи обличчям до кордонів поліціянтів, протестувальники трималися за руки та скандували “свободу”. Один із протестувальників тримав плакат із написом “коли тиранія стає законом, бунт стає обов’язком”.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

Бельгія в середу посилила карантинні обмеження, оскільки кількість випадків захворювання зросла.

З початку пандемії в країні, де проживає 11,7 мільйона людей, зареєстровано 1 581 500 випадків інфікування та 26 568 смертей від коронавірусу. Зростає захворюваність: у середньому щодня реєструється 13826 нових випадків.

Останніми днями масові протести з насильством спалахнули у Нідерландах.