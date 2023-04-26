Третя окрема штурмова бригада (3 ОШБр) Сухопутних військ ЗСУ опублікувала світлини, на яких борці за українську незалежність минулого століття – воїни УПА, та добровольці сьогодення – бійці 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади.

Відповідний допис з’явився на сторінці 3 ОШБр у Facebook.

“Боротьба – у нашій крові. Це підбірка архівних кадрів у протиставленні з сучасними світлинами. На них борці за українську незалежність минулого століття – воїни УПА та добровольці сьогодення – бійці 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Покоління, об’єднані жагою визвольних змагань, принципами честі й високими стандартами моралі українського воїна. Дух борців як спадок нації”, – йдеться у повідомленні 3 ОШБр.

Автор світлин – фотограф Арсен Петров.