Відповідний допис з’явився на сторінці 3 ОШБр у Facebook.
“Боротьба у нашій крові. Це підбірка архівних кадрів у протиставленні з сучасними світлинами. На них борці за українську незалежність минулого століття – воїни УПА та добровольці сьогодення – бійці 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади. Покоління, об’єднані жагою визвольних змагань, принципами честі й високими стандартами моралі українського воїна. Дух борців як спадок нації”, – йдеться у повідомленні 3 ОШБр.
Автор світлин – фотограф Арсен Петров.
- Триває чотириста двадцять сьома доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Основні зусилля росіяни зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито 43 атаки противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
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- Сьогодні, 26 квітня, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 42 українських військових та двох цивільних.