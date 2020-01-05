Про це повідомляється на Facebook-сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького.
Інцидент стався 3 січня.
4 січня почалися роботи зі створення на даху тимчасового укриття, яке вбереже фондосховище від протікань. Музейних предметів нічого не загрожує.
9 січня очікується остаточне рішення тимчасової комісії щодо відновлення даху на фондосховище.
Фото: Аліна Бекерук
Варто зазначити, що дах над костелом і монастирем був повністю замінений в післявоєнні роки вже радянською владою, але без дотримання відповідних технологій. Так, була використана невідповідна деревина.
Зараз вхід на територію монастиря Капуцинів закритий, оскільки, по-перше, в його приміщенні тимчасово не діють виставки, по-друге, ризики обвалу даху ще збереглися. У фондосховищі постійно чергує поліція охорони.
- У жовтні повідомлялося, що у Дніпрі біля будівлі гуртожитку №2 Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” відбувся провал ґрунту, є загроза обвалення. У зв’язку з цим із будівлі евакуювали близько 200 людей.