У селі Олесько, що у Львівській області через негоду обвалилася частина даху пам'ятки архітектури національного значення - колишнього костелу капуцинів, в якому розташоване фондосховище Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Возницького.

Інцидент стався 3 січня.

4 січня почалися роботи зі створення на даху тимчасового укриття, яке вбереже фондосховище від протікань. Музейних предметів нічого не загрожує.

9 січня очікується остаточне рішення тимчасової комісії щодо відновлення даху на фондосховище.

Фото: Аліна Бекерук

Варто зазначити, що дах над костелом і монастирем був повністю замінений в післявоєнні роки вже радянською владою, але без дотримання відповідних технологій. Так, була використана невідповідна деревина.

Зараз вхід на територію монастиря Капуцинів закритий, оскільки, по-перше, в його приміщенні тимчасово не діють виставки, по-друге, ризики обвалу даху ще збереглися. У фондосховищі постійно чергує поліція охорони.