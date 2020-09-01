Перший день Ukrainian Fashion Week завершився фіналом XXI Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу "Погляд у майбутнє". Як пройшов фінал конкурсу і хто став переможцем - читайте в огляді #Букв.

“Розвиток моди неможливий без припливу молодої крові”, – каже організатор і головна особа UFW Ірина Данилевська. Тому пошук нових талантів і свіжих дизайнерських ідей – одна з важливих місій організаторів заходу.

«Погляд у майбутнє» – єдиний конкурс в Україні, який має статус загальнонаціонального. У ньому беруть участь дизайнери-фахівці, які вже працюють або навчаються у сфері моди більше ніж три роки.

Конкурс проводився під егідою Української Ради Моди (Ukrainian Fashion Council) в три етапи та завершився фінальним дефіле нон-стоп, в якому свої колекції представили 17 конкурсантів, відібраних серед більше сотні претендентів з 11 міст України. Кожен з дизайнерів продемонстрував в колекції по 5 образів.

В умовах пандемії організатори постаралися максимально підтримати молодих дизайнерів і вперше провели конкурс в новому карантинному форматі – в прямій трансляції, яка була доступна кожному бажаючому в будь-якій точці світу. Також, щоб знизити фінансове навантаження на створення колекції для фіналу “Погляду”, члени Ukrainian Fashion Council надали молодим дизайнерам тканини для пошиття одягу.

Fresh-колекції ще невідомих молодих талантів – мабуть, найцікавіша частина UFW. Це завжди свобода бачення і повного самовираження в образах, пропорціях, роздуми на тему ролі одягу для сучасної людини сьогодні або концептуальний авангардний погляд на майбутнє моди завтра і післязавтра.

Колекції молодих дизайнерів вразили гостей своїми сміливими свіжими ідеями. Так, молодий дизайнер Гелла Катя представила сукні-скульптури: наприклад, сукня-плакат з гаслом на підтримку сталого виробництва та української моди в тому числі. Дуо дизайнерів Кирилова Ліза і Дзівідзінскій Владислав показали свою версію маленької чорної сукні – на бретельках з ланцюгів. А Грищенко Лілія захопила широкополими капелюхами-абажурами, оздобленими бахромою: в таких легко було уявити, наприклад, Леді Гагу або співачку Sia.

По завершенню дефіле журі визначило трьох переможців: враження гостей багато в чому зійшлися з його експертною думкою. Так, перше місце розділили дует Кирилова Ліза / Дзівідзінскій Владислав і дизайнер Гелла Катя. Друге місце посіла Василега Катерина. А третє місце отримала Грищенко Лілія.

Нижче дивіться по одному найкращому образу з 17 колекцій молодих дизайнерів.