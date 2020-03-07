Вибух фарб: яскраві фотографії свята Холі в Індії

9 березня в Індії відбудеться один з найбільш яскравих свят індуїзму - щорічний фестиваль весни Холі.

Про це повідомляють #Букви.

Холі – це фестиваль, що символізує початок весни, молодості, пробудження життя і здоров’я. Дата святкування є рухомою, оскільки доводиться на останній повний місяць зими – “Пхалгун пурніма”, тому відзначають Холі в лютому або березні.

Історія

Існують різні версії походження свята, що пов’язано з різними областями Індії.

Найдавнішою і нійвідомішою версією є індуїстський міф про те, як Шива спалив своїм поглядом Каму. Крім того, в північній частині Індії виникнення традиції святкування пов’язують з легендами про Крішну і його ігри з гопи.

Проте, найчастіше вважають, що свято сягає своїм корінням до індуїстському міфу про супротивницю Вішну – демоницю Холіки, чиє ім’я безпосередньо пов’язане з назвою свята і чиє опудало спалюють на святковому вогнищі.

Святкування

Фестиваль зазвичай триває два-три дні. В індуському календарі Холі, як правило, випадає на повний місяць. Зокрема, в перший день фестивалю, ближче до ночі, розпалюється багаття для спалення величезного опудала або прикрашеного дерева, що символізує спалення Холіки, а також проводиться прогін худоби через вогонь і ходіння по вугіллю.

На другий день, відомий як Дхалунді, і третій день учасники свята влаштовують ходу до настання сутінків, обсипаючи один одного кольоровим порошком, поливаючи підфарбованою водою і брудом. Обрядовість свята містить оргіастичні елементи.

Кольори порошків, які люди кидають один в одного, мають різне значення. Червоний колір означає любов і родючість, жовтий – колір куркуми, синій – для індуїстського бога Крішни, а зелений символізує нові починання.