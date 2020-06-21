Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Києві.
Вибух стався о 10:00, а о 11:00 рятувальники виявили загиблого.
Евакуйовано 21 осіб. Деблокували трьох. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку.
На місці події працюють поліція, співробітники ДСНС і медики.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
На місці вибуху присутні мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
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