Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Києві.

Вибух стався о 10:00, а о 11:00 рятувальники виявили загиблого.

Евакуйовано 21 осіб. Деблокували трьох. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працюють поліція, співробітники ДСНС і медики.

Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух

Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

На місці вибуху присутні мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух Київ_багатоповерхівка_Крушельницької_вибух

Фото: Євген Краєвий, #Букви

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