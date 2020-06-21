В результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, загинула одна людина.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Києві.

Вибух стався о 10:00, а о 11:00 рятувальники виявили загиблого.

Евакуйовано 21 осіб. Деблокували трьох. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку.

На місці події працюють поліція, співробітники ДСНС і медики.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

На місці вибуху присутні мер Києва Віталій Кличко та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Фото: Євген Краєвий, #Букви