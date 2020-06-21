Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, вибух стався на 7-му поверсі. Двоє людей загинули. Одна людина госпіталізована в столичну лікарню швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали.
Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатися від 2 до 6 осіб. Рятувальні роботи тривають.
Жителів, помешкання яких постраждало, місто забезпечить тимчасовим.
Фото: Євген Краєвий, #Букви
Фото: #Букви
Варто зазначити, що повністю перекрито рух по проспекту П. Григоренка (від вулиці С. Крушельницької до проспекту Григоренка, 41).
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
Крім того, за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження “про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків” (ч. 2 ст. 270 КК України).
- Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в багатоповерхівці в Дарницькому районі загинула жінка.
- Станом на 12:00 на місці вибуху в багатоповерхівці по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5, знайдені тіла двох загиблих.