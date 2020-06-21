Під завалами дев'ятиповерхівки на вулиці С. Крушельницької у столиці можуть перебувати до шести осіб.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, вибух стався на 7-му поверсі. Двоє людей загинули. Одна людина госпіталізована в столичну лікарню швидкої допомоги. Всіх інших мешканців будинку евакуювали.

Під завалами, за інформацією мешканців, може залишатися від 2 до 6 осіб. Рятувальні роботи тривають.

Жителів, помешкання яких постраждало, місто забезпечить тимчасовим.

Фото: Євген Краєвий, #Букви

Фото: #Букви

Варто зазначити, що повністю перекрито рух по проспекту П. Григоренка (від вулиці С. Крушельницької до проспекту Григоренка, 41).

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Крім того, за фактом вибуху відкрито кримінальне провадження “про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків” (ч. 2 ст. 270 КК України).