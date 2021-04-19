Про це повідомляють на сайті премії.

World Press Photo був заснований у 1955 році. Це – незалежна некомерційна організація, яка підтримує фотожурналістику.

На конкурсі у цьому році розглянули 74 470 фотографій від 4315 фотографів. Головний приз – 5000 євро.

Нижче перелік фотографій, які перемогли на конкурсі:

Медсестра Адріана Сілва да Коста Соуза обіймає Розу Лузію Лунарді (85 років) у будинку для літніх людей Viva Bem у Сан-Пауло, Бразилія, 5 серпня 2020 року.

Фотографія року за версією World Press Photo: переможець – Мадс Ніссен, Politiken / Panos Pictures.

Фото із серії під назвою Habibi. Костюм Наеля аль-Баргуті як і раніше висить в його спальні в Кобарі, неподалік від Рамаллаха, на палестинських територіях, 17 серпня 2015 року. Дружина Аль-Баргуті – Іман Нафи – зберігає весь одяг і речі свого чоловіка. Аль-Баргуті був заарештований в 1978 році після антиізраїльської операції командос.

Фоторепортаж року за версією World Press Photo: переможець – Антоніо Фачілонго, Getty Reportage.

Фото із серії під назвою “Втрачений рай”. Господар сидить біля будинку в селі Карегах у Нагірному Карабасі 25 листопада 2020 року.

Загальні новини: Перша премія, історії – Валерій Мельников.

“Дебати про Меморіал емансипації”. Вашингтон, округ Колумбія, США, 25 червня 2020 року.

Spot News: перша премія в одиночному розряді – Евелін Хокштейн для The Washington Post.

Фото із серії під назвою “Вибух порту в Бейруті”. Пожежники працюють над гасінням пожеж, що охопили склади в Бейруті, Ліван, 4 серпня 2020 року після сильного вибуху в порту.

Spot News: перша премія, історії – Лоренцо Туньолі, Contrasto, для The Washington Post.

“Людські втрати від COVID-19”. Тіло жертви коронавірусу, загорнуте в жовтий поліетилен. Індонезія, 18 квітня 2020 року.

Загальні новини: Другий приз в одиночному розряді – Джошуа Ірванді.

Церемонія вшанування Касема Солеймані в мечеті Тегерану 5 січня 2020 року.

Загальні новини: Третя премія, одиночний розряд – Newsha Tavakolian, Magnum Photos.

Серія знімків “Саха Вуд”. Близнюки Семен і Степан виконують ролі болотяних міфічних істот – Долгочай – у фільмі “Старенька Бірбірікен з п’ятьма коровами” в Саха, Якутія, Росія, 9 серпня 2019 року.

Сучасні проблеми: перша премія, історії – Олексій Васильєв.

Фатіма і її син готують рибальську сітку на човні в затоці Хор-Омейра, Ємен, 12 лютого. У Фатіми дев’ятеро дітей, на життя жінка заробляє риболовлею.

Сучасні проблеми: перша премія, одиночний розряд – Пабло Тоско.

Ольга Севяринець чекає на свого чоловіка Павла біля слідчого ізолятора на вулиці Окрестіна в Мінську, Білорусь, 22 липня 2020 року.

Місцеві новини: Друга премія, одиночний розряд – Надія Бужан.

“Думки про політ”. Іран, 9 вересня 2020 року.

Спорт: Третій приз, історії – Ферештех Еслахі, Фото з подіуму.

Ігнат, трансгендерний хлопець, сидить зі своєю дівчиною Марією в Санкт-Петербурзі, Росія, 23 квітня 2020 року.

Портрет: Перша премія, одиночний розряд – Олег Пономарьов.



Допитливий каліфорнійський морський лев підпливає до маски для обличчя. Монтерей, штат Каліфорнія, США, 19 листопада 2020 року.

Навколишнє середовище: Перша премія, одиночний розряд – Ральф Пейс.

Ameriguns. Роберт Болдвін-молодший стоїть у своїй секретній збройовні за одностороннім дзеркалом у власному будинку в Лас-Вегасі, штат Невада, США, 16 квітня 2019 року.

Портрети: Перша премія, історії – Габріеле Галімберті для National Geographic.

“Єзиди, що вижили в так званій Ісламській державі. Лейла Талу позує для фотопортрету в своєму будинку в Шаріа, Ірак, 9 вересня 2019 року, в чадрі.

Сучасні проблеми: друга премія, історії – Майя Аллеруццо, Associated Press.



Солдат лежить в окопі в північно-східній частині Сюніка, поблизу села Неркін Хндзореск, Вірменія, 31 жовтня 2020 року.

Сучасні проблеми: третя премія в одиночному розряді – Вагінак Казарян.

Голуб Оллі летить через вітальню. Нідерланди, 30 квітня 2020 року.

Природа: Перша премія, історії – Джаспер Дост.

Жирафа Ротшильда (Giraffa camelopardalis rothschildi) транспортується в безпечне місце на спеціально побудованій баржі з затопленого острова Лонгічаро, озеро Барінго, в західній Кенії, 3 грудня 2020 року.

Природа: Перша премія, історії – Амі Вітале.

“Історії навколишнього середовища”. Мертвий олень лежить на пасовищі, яке спустошене лісовою пожежею. 13 серпня 2020 року, в районі заповідника Пантанал, Бразилія

Перша премія, історії – Лало де Алмейда, Panos Pictures для Folha de Sao Paulo.



Георг піднімається на колоди під час тренування з болдерингу в Кохель-ам-Зее, Баварія, Німеччина, 15 вересня.

Спортивні змагання: Перший приз, одиночний розряд – Адам Претті, Getty Images.