18 листопада вперше, з початку повномасштабного російського вторгнення, з Києва до деокупованого Херсона вирушив потяг.

Про це повідомляють #Букви.

Відправлення відбулось о 22:14. До Херсона потяг прибув близько 09:00 19 листопада.

Потяг до Херсона курсуватиме одним складом з поїздом № 122/121 сполучення Київ-Миколаїв.

До Херсона будуть прямувати вагони “Потягу до Перемоги”, які розписані українськими митцями.

Під час першого рейсу до звільненого міста відправилось близько 200 пасажирів.

Перед відправленням потяга на вокзалі виступи український гурт “Воплі Відоплясова”, який виконав низку народних пісень, зокрема “Зродились ми великої години”, “Батько наш Бандера”, а також гімн України.

Присутні на вокзалі люди підспівували гурту, а деякі навіть танцювали біля своїх речей.