Сьогодні тисячі людей зібралися у Києві на Марш захисників України. Попереду колони з військовими, волонтерами, родичами загиблих воїнів, героїв Небесної Сотні йшов п'ятий президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Під час руху колони люди скандували “Героям Слава!”.

Учасники маршу тримали в руках державні, кримськотатарські прапори, стяги ОУН-УПА і військових частин, чорні прапори повстанців Холодного Яру.

Ще люди несли в руках величезний плакат “З незалежністю не жартують” та вигукували: “Одна, єдина, соборна Україна!”. Після Майдану Незалежности частина колони маршу вирушила до Офісу президента, аби вимагати звільнення Андрія Антоненка, Яни Дугар та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

“Дехто в армії не служив…Та в армії кажуть: “Не можеш – навчимо, не хочеш – змусимо”. І попри наміри зовнішніх ворогів, попри слобкодухість внутрішніх зрадників з п’ятої колони, попри крикуче невігластво, безпросвітний дилетантизм нинішньої влади, я хочу вас запевнити, дорогі українці – все в нас точно буде добре”, – сказав Петро Порошенко.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви