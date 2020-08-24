Про це розповідає кореспондент #Букв.
Під час руху колони люди скандували “Героям Слава!”.
Учасники маршу тримали в руках державні, кримськотатарські прапори, стяги ОУН-УПА і військових частин, чорні прапори повстанців Холодного Яру.
Ще люди несли в руках величезний плакат “З незалежністю не жартують” та вигукували: “Одна, єдина, соборна Україна!”.
Після Майдану Незалежности частина колони маршу вирушила до Офісу президента, аби вимагати звільнення Андрія Антоненка, Яни Дугар та Юлії Кузьменко, яких звинувачують у організації вбивства журналіста Павла Шеремета.
“Дехто в армії не служив…Та в армії кажуть: “Не можеш – навчимо, не хочеш – змусимо”. І попри наміри зовнішніх ворогів, попри слобкодухість внутрішніх зрадників з п’ятої колони, попри крикуче невігластво, безпросвітний дилетантизм нинішньої влади, я хочу вас запевнити, дорогі українці – все в нас точно буде добре”, – сказав Петро Порошенко.
Фото: Олександр Кужельний, #Букви
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