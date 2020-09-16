Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.
До Умані прибули співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.
Серед завдань правоохоронців — забезпечення порядку в місцях проживання та перебування паломників-хасидів.
Начальник головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко заявив, що поліція діятиме з дотриманням дисципліни, законності та особистої безпеки на службі під час епідемії COVID-19.
Фото : Нацполіція
Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.
До Умані на святкування Рош-Га-Шана приїхали близько двох тисяч паломників хасидів.
10 вересня в Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана, встановлений з метою дотримання карантину та уникнення скупчень.
Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.
- Раніше повідомлялося, що в Умані з 15 до 21 вересня буде посилено карантин через паломництво хасидів на святкування Рош-Ха-Шана.
- На кордоні Білорусі та України застрягли понад 1,5 тисячі хасидів-паломників. Вони планували потрапити до Умані на святкування Рош ха-Шана – єврейського нового року.