Для забезпечення громадського порядку та безпеки в Умані під час святкування Рош ха-Шана, іудейського Нового року, Нацполіція залучила понад 560 правоохоронців з 20 областей України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Черкаській області.

До Умані прибули співробітники патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками, вибухотехніки, оперативні працівники та співробітники поліції превентивної комунікації.

Серед завдань правоохоронців — забезпечення порядку в місцях проживання та перебування паломників-хасидів.

Начальник головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко заявив, що поліція діятиме з дотриманням дисципліни, законності та особистої безпеки на службі під час епідемії COVID-19.

Фото : Нацполіція

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

До Умані на святкування Рош-Га-Шана приїхали близько двох тисяч паломників хасидів.

10 вересня в Умані хасиди намагалися знести паркан біля могили Рабі Нахмана, встановлений з метою дотримання карантину та уникнення скупчень.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.