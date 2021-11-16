Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У вівторок, 16 листопада, містами України пройшли акції проти законопроєкту №5655 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності”.

Протести ініціювала Архітектурна палата Національної спілки архітекторів України.

“Влада не чує нас на пресконференціях, круглих столах, не читає наші інтерв’ю та публікації в соцмережах. … Ініційована владою містобудівна реформа актуальна та потрібна. Проте вона мала б враховувати інтереси суспільства, місцевого самоврядування, архітекторів, забудовників, страховиків та інших і справедливо балансувати їх”, — наголосили організатори.

Відбулася така акція і в Києві. Кілька десятків осіб з плакатами зібралися під Офісом президента. Вони виступили з вимогами доопрацювати текст законопроєкту.

Вони, зокрема, виступили за надання права сертифікувати архітекторів професійній саморегулівній організації. А також за те, аби проєктування і будівництво без участі архітекторів було забороненим.

Перед початком акції поліція перешкоджала тому, аби протестувальники підійшли до ОПУ.

Згодом їх все ж пустили, але артоб’єкти “Житловий комплекс 5655”, що, за задумом авторів, уособлює перетворення міст України після прийняття закону, принести до Офісу не дозволили.