Сьогодні, 15 листопада, в Михайлівському соборі Києва провели панахиду по загиблому жителю Мінська Роману Бондаренку, якого білоруси вважають жертвою ОМОНу.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Так, в собор прийшло кілька десятків людей, деякі закутали себе в біло-червоно-білі прапори. Люди помолилися за Романа.

Фото: #Букви

31-річний мінчанин Роман Бондаренко увечері 11 листопада вийшов у двір свого будинку, щоб поговорити з людьми в цивільній формі і масках. Ті приїхали знімати біло-червоно-білі стрічки. За словами очевидця, між чоловіком в масці і невідомим хлопцем зав’язалася словесна суперечка. Роман в ній не брав участі, але стояв поруч і слухав. Потім Роман щось сказав, і чоловіе у масці схопив і штовхнув Романа, той впав і сильно вдарився головою. Потім чоловіка затримали і силою відвезли на мікроавтобусі.

У ніч на четвер Роман Бондаренко поступив до лікарні з Центрального РУВС Мінська з формулюванням, що “травми отримав під час бійки”. У лікарні діагностували набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму, субдуральні гематоми, удари, садна. Операція тривала кілька годин.

12 листопада Роман помер.

Багато білорусів вважають смерть Романа Бондаренка вбивством і, що він є ще однією жертвою білоруського протесту.