Верховна Рада через «поправочний марафон» до земельних законів знову працювала в режимі відразу двох вечірніх позачергових засідань. Щоправда цього разу, в нових коронавірусних реаліях: з кварцуванням сесійної зали і з закритою їдальнею.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Верховна Рада після чергового пленарного засідання, на якому розглядали правки до земельного законопроєкту, зібралася на два позачергових засідання.

За годину до двох вечірніх позачергових засідань робочі місця депутатів кварцували.

Перше позачергове засідання стартувало о 16.00. Для участі у першому позачерговому засіданні зареєструвалося 166 народних депутатів. Воно було скликане за ініціативи групи “За майбутнє” та інших опозиційних депутатів.

Нардепи розглянули чотири проєкти постанов та один законопроєкт щодо мораторію на підвищення тарифів, державного регулювання вартості житлово-комунальних послуг та впровадження пільгових цін на електроенергію. Також розглянули законопроєкт щодо невідкладних заходів з профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет дітей.

Після закриття першого позачергового пленарного засідання голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив друге позачергове пленарне засідання. Для участі у позачерговому засіданні зареєструвалося 290 народних депутатів. Головуючий повідомив, що позачергове засідання проводиться у зв’язку з вимогою 153 народних депутатів.

На ньому розглянули у першому читанні звільнення випускників шкіл від обов’язкової здачі ДПА, унормування військового поховального ритуалу для загиблих захисників України, збільшення штрафів за порушення порядку самоізоляції та обсервації під час карантину, запуск програми “Доступна іпотека 7%”, відновлення права застрахованих осіб на допомогу по тимчасовій непрацездатності по захворюванням, не пов’язаним з нещасним випадком на виробництві, а також низку освітніх законопроєктів і один щодо оборонного планування.

У другому читанні прийнято законопроєкт щодо заборгованості за валютними кредитами та захист позичальників-боржників. Також депутати розблокували підписання спікером парламенту закону про відновлення великої приватизації.

Разумков неодноразово, але марно закликав депутатів надягати маски. Але депутати обмінювалися вітальними поцілунками, робили спільні фото. Природно, без масок і дотримання дистанції.

Зазначимо, що депутати скаржилися, що змушені заказувати обіди через те, що їдальня в Раді закрита через локдаун.

Парламентарі замовляли обіди в комітетські кабінети через інтернет.

Нагадаємо, розглядати ці закони на черговому засіданні неможливо, адже Рада все ще голосує за правки щодо “земельного закону”. Розгляд затягнувся через перерву в роботі парламенту у зв’язку з локдауном у Києві. Протягом вимушених “канікул” через карантин Рада провела три позачергові засідання. До роботи в нормальному режимі парламент повернувся з вівторка, 13 квітня.

Ще одне позачергове засідання цього тижня можливе у четвер.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для реалізації президентської програми “Доступна іпотека”. Передбачено випуск облігацій приблизно на 20 млрд гривень.