Київщина досі оговтується від наслідків російського вторгнення. Багато міст та сіл регіону постраждали, або й навіть були вщент зруйновані росіянами.

Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка — тепер назви цих міст у багатьох людей асоціюються не з маленькими затишними містечками, а з воєнними злочинами росіян. Руйнувань зазнали й інші населені пункти на Київщині. Так, учора я побував у Макарові — селищі міського типу, яке постраждало від російських артилерійських та ракетних обстрілів.

На головній площі міста стоїть палац культури, фасад якого зруйновано внаслідок влучання туди російського снаряда.

На стінах деяких будівель є сліди кіптяви, подекуди можна побачити розбиті вікна. Також в асфальті закарбовано місця влучання російських снарядів.

Біля одного з пошкоджених будинків нині працюють волонтери з Житомирської області, які приїхали до Макарова, аби допомогти його жителям відновити свої домівки після бойових дій.

У дворі будинку старенький “ВАЗ”, в лобовому склі якого – отвір від влучання уламка.



Замінована Андріївка та поховання у Ваблі: репортаж #Букв зі звільненої Київщини // 4 фото

Наступною зупинкою у моїй поїздці стало село Андріївка, що неподалік Макарова. Те, що я побачив в Андріївці, нагадало мені ситуацію в Бучі: багато будинків цілковито зруйновані, частина з них постраждала від пожеж. На парканах видно сліди влучання куль та уламків.

Розмінування в селі проведено ще не повністю, тож заходити в деякі двори – небезпечно. Там все ще можуть міститися нездетоновані снаряди або залишені росіянами розтяжки.

Не розміновані будинки в Андріївці позначають знаками питання. Якщо тип боєприпасів, які містяться у дворі, відомий, то про це пишуть на паркані. Так, наприклад, на огорожі біля одного з помешкань написано “снаряди”.

Поруч із цим попередженням бачимо і табличку, яка вказує на те, що в цьому домі проживає ветеран німецько-радянської війни.

Біля одного з сараїв лежать декілька знешкоджених снарядів, проте сама споруда зачинена на замок. Не виключено, що за її дверима й досі є залишена окупантами розтяжка.

Вже ні для кого не секрет, що росіяни часто безпричинно вели вогонь по цивільних. У селі Вабля, що на південь від Бородянки, російські військові з техніки обстріляли будинок, на подвір’ї якого перебувала 52-річна жінка та її син.



Замінована Андріївка та поховання у Ваблі: репортаж #Букв зі звільненої Київщини // 4 фото

Обоє загинули на місці. Сусіди поховали їх у дворі будинку. Чоловік загиблої під час обстрілу перебував за будинком, тому йому вдалося вижити, хоч він і отримав поранення. Наразі криміналісти працюють на місці злочину.

Поки що достеменно невідомо, скільки подібних випадків сталося на територіях, які були тимчасово окуповані росіянами. Проте навіть за наявними зараз даними зрозуміло, що воєнні злочини Росії в Україні — це акт геноциду, якого Європа не бачила протягом багатьох десятиліть.