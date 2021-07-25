Найбільший український лоукостер SkyUp вирішив змінити форму своїх бортпровідниць та бортпровідників, зробивши її більш зручною.

Про це повідомляє Аvianews.

Найбільших змін зазнав одяг для стюардес, а ось чоловіча форма залишилася більш класичною.

У жінок з’являться костюми зі штанами та кросівки Nike.

“Нова форма базується на ідеях динаміки і руху, тому замість костюмів зі спідницями у жінок з’являться костюми зі штанами з більш спортивним кроєм, які ми створили разом з партнерами з GUDU. Доповнює образ легкий шкіряний тренч”, – розповіли в SkyUp.

Ще одна зміна – хустка тепер буде кріпитися на плечі. Раніше її зав’язували на шиї.

Фото: SkyUp

Стиль SkyUp Champions включає також новий макіяж для стюардес, “ідея якого базується на кольорах неба, які можна побачити тільки на висоті”.

“Це м’який помаранчевий, як під час заходу сонця, і ніжно-блакитний, як на світанку”, – йдеться в повідомленні компанії.

Бортпровідників та бортпровідниць у новій формі пасажири побачать вже восени цього року. За цей час підготують 500 комплектів. Пошиють їх на українській фабриці.